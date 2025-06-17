Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Россия увеличила количество ударов дронами по Украине

Журналисты отмечают, что статистический анализ, проведенный Центром информационной устойчивости, британской организацией по расследованию открытых кодов, показал, что Россия, после увеличения производства, запустила почти 20 500 ударных беспилотников и дронов-имитаторов в 2025 году по Украине.

Значительное увеличение общего количества запусков дронов свидетельствует о попытках перегрузить ими украинскую противовоздушную оборону. А это означает большую вероятность того, что они (беспилотники – 24 Канал) действительно поразят цель,

– сказал Кайл Глен, следователь центра.

В издании напомнили, что 17 июня, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину 440 беспилотниками и 32 ракетами, в частности баллистическими, которые направила в основном на Киев.

Россия описала свои недавние атаки как "ответ на операцию Украины "Паутина", которая уничтожила российские стратегические бомбардировщики в глубоком тылу страны. Но разрушительные обстрелы были характерной чертой войны со стороны страны-агрессора с самого ее начала, и Москва постоянно совершенствует возможности использования беспилотников.

Одним из поворотных моментов в атаках с воздуха стал ноябрь 2022 года, когда Россия подписала соглашение с Ираном о закупке и производстве ударных беспилотников Shahed на местном уровне.

Омар Аль-Гусби, старший аналитик C4ADS, некоммерческой организации, которая исследует незаконные сети по всему миру, отмечает, что Россия, вероятно, осознала, что полагаться только на производство в Иране не обеспечит массовое производство дронов, поэтому решила купить технологии у Тегерана и самостоятельно изготавливать оружие.

Это обеспечивает достаточно дешевую, массово произведенную платформу с чрезвычайно большой дальностью полета. Иранцы имели систему оружия, которая идеально соответствовала потребностям россиян,

– сказал эксперт.

В недавнем отчете о беспилотнике Shahed и его вариациях, C4ADS оценивает, что Россия заплатила 1,75 миллиарда долларов США за технологии беспилотников, оборудование, исходный код и 6 000 беспилотников. Таким образом, Россия смогла управлять собственной цепочкой поставок и расширять масштабы и частоту своих атак.

По данным C4ADS, до сентября 2024 года, почти через два года после сделки, Россия запустила по Украине 8 060 ударных беспилотников типа "Шахед" и подобных дронов. По данным Центра информационной устойчивости, между январем 2023 года и 17 июня 2025 года было запущено всего 34 454 беспилотника.

Усиление российских воздушных налетов поставило под сомнение усилия администрации Трампа по переговорам о прекращении огня. Трамп упрекнул Путина после того, как в результате некоторых атак погибли мирные жители.

В то же время США колеблются удовлетворить просьбу Зеленского усилить санкции против России и прислать Киеву больше вооружения, в частности средств противовоздушной обороны.

Какова ситуация в Украине со сбиванием российских дронов

В издании отмечают, что Украина имеет ограниченное количество систем перехвата Patriot. Боеприпасы к ЗРК могут стоить миллионы долларов за заряд. Хотя Украина все еще получает оружие в результате помощи США, одобренной администрацией Байдена, новых поставок не поступает.

Между тем Россия использует комбинированные атаки для усиления вреда. Страна использует комбинацию ловушек и настоящих ударных беспилотников, пытаясь преодолеть противовоздушную оборону, чередуя их с ракетами, запускаемых с самолетов и кораблей.

Москва также совершенствует технологии, которые она использует для обхода украинских оборонительных сооружений. Совершенствование антенн и технологии наведения затрудняют перенаправление российских беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В ответ Украина также использует комбинацию видов оружия. Кроме средств радиоэлектронной борьбы и мобильных групп, украинская армия также разворачивает истребители F-16 для сбивания ударных беспилотников над районами с меньшим покрытием ПВО.

Немецкие системы Gepard и Iris-T помогают защищаться от ракет. Для сбивания баллистических ракет, в частности тех, что Россия получила от КНДР, Украина использует Patriot.

В то же время Украина также приняла философию "стрельбы в лучника, а не в стрелу". Ее программа глубоких ударов нанесла ущерб целям далеко внутри России. Недавно Украина атаковала завод в Татарстане, где изготавливаются беспилотники "Шахед", что стало третьим таким ударом по заводу.

Мы защищаемся всеми возможными методами. Мы хотели бы сделать какой-то щит, зонтик, чтобы прикрыть Украину от атак с территории России и, возможно, и Беларуси также,

– сказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Между тем Россия осуществляет свои воздушные атаки с нескольких направлений, в частности с оккупированного Крымского полуострова. Страна-агрессор часто программирует дроны таким образом, чтобы они замедляли свое прибытие к цели, создавая эффект роя.

Российские командиры часто выбирают лишь несколько городов для атаки на ночь, что стало еще одной тактикой попытаться прорвать противовоздушную оборону Украины. Когда дроны прибывают один за другим, ночное небо наполняется звуком, похожим на комариное жужжание, которое приобретает все большую интенсивность, поскольку дроны ускоряются и пикируют к своим целям под углом 45 градусов.

Перехваченные дроны также могут представлять опасность. Они могут взрываться в небе, разбрасывая осколки во всех направлениях, или падать на землю, где взрывные боеголовки могут детонировать в любом месте, где они приземляются, угрожая домам, инфраструктуре и людям.