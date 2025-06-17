Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Алексея Белошицкого.
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Что происходило в Киеве ночью 17 июня
Полицейские помогали киевлянам более 9 часов. Ликвидация последствий вражеского террористического удара продолжается, ведь еще не все завалы разобраны. В столице все больше жертв – тела достают из-под завалов.
В ролике Патрульной полиции слышно, как летит "Шахед". Правоохранители забегают в подземный переход.
В другом случае полицейский кричит людям на улице, чтобы те шли в укрытие. Он ложится на землю, чтобы защититься. Буквально через несколько секунд происходит взрыв и вспыхивает пожар.
Кроме этого, в ролике показаны спасение раненых и работа ГСЧС и полиции внутри поврежденного дома. Жителей выводят на улицу, а если они не в состоянии выйти или выход заблокирован – выбивают двери.
Телефон тем временем показывает начало пятого – еще одна бессонная ужасная ночь с погибшими.
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Страна-агрессор продолжает цинично и подло обстреливать мирные города. Врагом запущено более 440 дронов и 32 ракеты, в частности по Киеву – 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта,
– написал Белошицкий.
Напомним, во время недавнего обстрела Киева 6 июня погибли спасатели и были ранены пресс-офицеры ГСЧС.