Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Алексея Белошицкого.

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Что происходило в Киеве ночью 17 июня

Полицейские помогали киевлянам более 9 часов. Ликвидация последствий вражеского террористического удара продолжается, ведь еще не все завалы разобраны. В столице все больше жертв – тела достают из-под завалов.

В ролике Патрульной полиции слышно, как летит "Шахед". Правоохранители забегают в подземный переход.

В другом случае полицейский кричит людям на улице, чтобы те шли в укрытие. Он ложится на землю, чтобы защититься. Буквально через несколько секунд происходит взрыв и вспыхивает пожар.

Кроме этого, в ролике показаны спасение раненых и работа ГСЧС и полиции внутри поврежденного дома. Жителей выводят на улицу, а если они не в состоянии выйти или выход заблокирован – выбивают двери.

Телефон тем временем показывает начало пятого – еще одна бессонная ужасная ночь с погибшими.

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Страна-агрессор продолжает цинично и подло обстреливать мирные города. Врагом запущено более 440 дронов и 32 ракеты, в частности по Киеву – 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта,

– написал Белошицкий.

Напомним, во время недавнего обстрела Киева 6 июня погибли спасатели и были ранены пресс-офицеры ГСЧС.