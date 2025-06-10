Также цель захватчиков – это истощение украинской ПВО. Это 24 Каналу отметил генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Стратегия России относительно атак

Николай Маломуж отметил, что стратегией по нанесению ударов по гражданским объектам, по критической инфраструктуре Россия хочет, чтобы народ Украины протестовал против войны, требовал мира на условиях России, которые она хочет продвинуть через террор. Владимир Путин пытается надавить на дух украинцев.

Кроме того, оккупанты добиваются истощения украинских систем противовоздушной обороны, их вытеснения, возможно, нанесения ударов по ним. Россияне хотят обнаруживать наши огневые точки.

Они пытаются не только истощить, но и показать бесперспективность помощи Европы или ограниченность ресурсов. Например, тех же Patriot, SAMP/T, IRIS-T, других систем, артиллерийских, зенитно-ракетных, артиллерийских систем

– сказал генерал армии.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они выпустили 315 дронов и 7 ракет. Основное направление удара террористов – Киев. Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.