Також ціль загарбників – це виснаження української ППО. Це 24 Каналу зауважив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Стратегія Росії щодо атак

Микола Маломуж зазначив, що стратегією щодо завдання ударів по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі Росія хоче, щоб народ України протестував проти війни, вимагав миру на умовах Росії, які вона хоче просунути через терор. Владімір Путін намагається натиснути на дух українців.

Крім того, окупанти добиваються виснаження українських систем протиповітряної оборони, їхнього витіснення, можливо, завдання ударів по них. Росіяни хочуть виявляти наші вогневі точки.

Вони намагаються не тільки виснажити, а й показати безперспективність допомоги Європи або обмеженість ресурсів. Наприклад, тих же Patriot, SAMP/T, IRIS-T, інших систем, артилерійських, зенітно-ракетних,

– сказав генерал армії.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня росіяни вкотре масовано атакували Україну. Вони випустили 315 дронів та 7 ракет. Основний напрямок удару терористів – Київ. Черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.