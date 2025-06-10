Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" і ракет збили 10 червня

За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені.