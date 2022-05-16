Массированные обстрелы Северодонецка: известно о по меньшей мере 10 погибших

Оккупанты продолжают терроризировать луганский Северодонецк - в результате обстрелов погибли по меньшей мере 10 гражданских людей, находившихся в городе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Северодонецк. Город страдает от атак – сегодня в Северодонецке погибли по меньшей мере 10 человек.

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Обстрелы не прекращаются, поэтому очень тяжело обследовать местность и обнаружить раненых и погибших, сообщил Гайдай.

Рашисты непрестанно бьют по Северодонецку. По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов,

– написал Гайдай на своей странице в телеграме.

Он призвал граждан не пренебрегать своей безопасностью и оставаться в укрытиях – враг продолжает бить по мирному городу.

Настойчиво прошу: если вы решили оставаться в городе – находитесь постоянно в укрытиях! Спасательные поиски продолжаются,

– сказал председатель Луганской ОВА.

Сейчас Северодонецк продолжают обстреливать – один из немногих городов, оставшийся под контролем Украины, страдает под постоянными обстрелами.

Какая ситуация в Луганской области

В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВА заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов. Он сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.

В Луганской области удалось восстановить мобильную связь. С 15 мая местные жители наконец-то могут позвонить своим родным и близким, а уехавшие узнать, что происходит на Луганщине.

Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они несут значительные потери. Много техники и живой силы россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.

Российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже упразднили медкомиссию.

Только в самом Северодонецке российские убийцы разрушили 11 жилых домов в старых и новых районах города – там загорелось несколько квартир. Также зафиксировали попадание в местную технику и завод "Азот". По словам Гайдая, на территории завода вспыхнул пожар в одном из производственных помещений.

Из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли выехать на более безопасную территорию. По словам главы Луганской ОВА, среди спасенных – 4 ребенка и 2 маломобильных человека.

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