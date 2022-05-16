Массированные обстрелы Северодонецка: известно о по меньшей мере 10 погибших
Источник:Сергей Гайдай
Оккупанты продолжают терроризировать луганский Северодонецк - в результате обстрелов погибли по меньшей мере 10 гражданских людей, находившихся в городе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Северодонецк. Город страдает от атак – сегодня в Северодонецке погибли по меньшей мере 10 человек.
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Обстрелы не прекращаются, поэтому очень тяжело обследовать местность и обнаружить раненых и погибших, сообщил Гайдай.
Рашисты непрестанно бьют по Северодонецку. По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов,
– написал Гайдай на своей странице в телеграме.
Он призвал граждан не пренебрегать своей безопасностью и оставаться в укрытиях – враг продолжает бить по мирному городу.
Настойчиво прошу: если вы решили оставаться в городе – находитесь постоянно в укрытиях! Спасательные поиски продолжаются,
– сказал председатель Луганской ОВА.
Сейчас Северодонецк продолжают обстреливать – один из немногих городов, оставшийся под контролем Украины, страдает под постоянными обстрелами.
Какая ситуация в Луганской области
- В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВА заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов. Он сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.
- В Луганской области удалось восстановить мобильную связь. С 15 мая местные жители наконец-то могут позвонить своим родным и близким, а уехавшие узнать, что происходит на Луганщине.
- Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они несут значительные потери. Много техники и живой силы россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.
- Российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже упразднили медкомиссию.
- Только в самом Северодонецке российские убийцы разрушили 11 жилых домов в старых и новых районах города – там загорелось несколько квартир. Также зафиксировали попадание в местную технику и завод "Азот". По словам Гайдая, на территории завода вспыхнул пожар в одном из производственных помещений.
- Из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли выехать на более безопасную территорию. По словам главы Луганской ОВА, среди спасенных – 4 ребенка и 2 маломобильных человека.
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