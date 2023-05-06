Иллюзия отсутствия обстрелов

Эту же цель враг преследовал, когда обстреливал нашу энергоинфраструктуру. Этого же россияне надеются добиться сейчас, когда после 51-дневного перерыва возобновили массированные атаки крылатыми ракетами и "Шахидами".

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Тем более что "51 день без массированных обстрелов" – это всего лишь оптическая иллюзия. Да, в этот промежуток россияне не отстреливали свои дальнобойные крылатые ракеты, но они били оперативно-тактическими ракетами по прифронтовым городам Донбасса, продолжали удары с С-300. Именно в этот период оккупанты перешли к применению своих крылатых авиабомб с модулями УМПК.

Отдельно об этих российских планирующих авиабомбах. Хотя они могут лететь на дальность всего до 70 километров с дозвуковой скоростью, но и сбить их тоже невозможно из-за малых размеров изделий – длина корпуса ФАБ-500 составляет всего 2,4 метра, при том, что длина фюзеляжа Х-59 составляет около 5 метров, Х-555 – около 6 метров, Х-101 – около 8 метров.

Каждая из этих крылатых бомб несет взрывчатки на самом деле больше, чем в дальнобойной крылатой ракете. Каждый день оккупанты сбрасывают на приграничные или прифронтовые районы до 20 управляемых авиабомб.

Это такой же разрушительный эффект, если бы россияне по этим районам отстреливали ежемесячно 600 крылатых ракет (а не 200 – 300 по всей Украине, как при ударах осенью и зимой). Похоже, что пока единственный лимитирующий для россиян фактор – у них всего 25 самолетов для сброса управляемых бомб. Это действительно немного.

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Перспективное и единственно возможное средство борьбы – это Patriot + F-16, чтобы бить непосредственно по российским самолетам, сбрасывающим эти бомбы с УМПК. Здесь может утешать только то, что из Голландии пошли новые положительные сигналы на тему передачи оружия.

Прочность нашей ПВО превышает ракетный арсенал России

Отдельно по российским крылатым ракетам. Актуальными остаются цифры о том, что российский ВПК может в месяц производить до 40 ракет типа Х-101 и до 20 ракет типа "Калибр". Поэтому остаток по российским крылатым дозвуковым ракетам на конец апреля 2023 года можно оценить в диапазоне до 400 единиц. Это действительно критически мало. Похоже, именно поэтому россияне были вынуждены уменьшить количество в залпе от 80 до 20 ракет ориентировочно.

И именно из-за этого обстоятельства картина такова, что запас прочности нашей ПВО даже с поправкой на дефицит советских ракет выше, чем у российского "ракетного арсенала".

Можно, конечно, много думать о том, чего хотят добиться россияне, когда снова активизировали ракетные обстрелы. То ли бить по нашим военным целям накануне контрнаступления ВСУ, то ли "прощупать" ПВО и уничтожить Patriot. Но, к счастью, враг уже не в том состоянии, чтобы добиваться стратегических целей, когда заряжает очередные ракеты на бомбардировщики и корабли.

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Потому что, например, еще в апреле 2022 года буквально нескольких ракет хватало, чтобы наносить во всех смыслах тяжелые удары по Киеву, или пару десятков ракет – чтобы в результате обстрела работа "Укрзализныци" была нарушена на несколько суток. Летом прошлого года россияне вели ракетные удары настолько эффективно, что это разрушало инфраструктуру для обучения наших войск.

Лишь где-то в августе – сентябре 2022 года возник тот тонкий момент равновесия, когда эффективность действий нашей ПВО достигла уровня 70% и создала определенное чувство защищенности нашего неба.

С "Шахидами" могут бороться по-новому

Далее следует понимать такое – определенная "подушка" под запас прочности нашей ПВО еще формируется. К примеру, еще не все обещанные немецкие ЗРК IRIS-T SLS поставлены. Похоже, потому, что к ним нужно изготовить достаточное количество зенитных ракет.

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Поэтому, чтобы беречь равновесие в противостоянии угрозам от россиян с воздуха, акцент в борьбе против тех же "летающих мопедов" будет все больше смещаться в сторону зенитной артиллерии и мобильных огневых групп. Тем более что за этими векторами есть хорошие поступления: чехи уже начали передачу "зенитных тачанок" Victor с пулеметами ЗПУ-2-14, а Италия начала поставки зенитно-артиллерийских систем Skynex от Rheinmetall.

Специфика ситуации в том, что зенитные пулеметы, ПЗРК и зенитно-артиллерийские установки – это оружие, которое может сбивать цели на дальности всего в несколько километров.

Поэтому во время следующего налета беспилотников лучше держаться подальше от окон, а не так, как это было на днях в Киеве.