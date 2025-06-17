Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области и начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Читайте также Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах

Какие последствия атаки на Черниговщине

Россияне нанесли удар по Варвинской общине Прилукского района на Черниговщине, вследствие вражеской атаки есть разрушение и повреждение жилых домов, автомобилей.

Предварительно известно об одной пострадавшей.

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что речь идет о 38-летней женщине. Она получила легкие ранения, а медики оказали ей необходимую помощь.

Также враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов Чернигова – там повреждены дома и хозяйственные постройки. Сообщений о пострадавших в городе пока не поступало.

Правоохранители добавили, что на местах ударов работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы.

В полиции показали последствия атаки на Черниговщине / Фото: Национальная полиция

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, в ночь на 17 июня российские захватчики совершили очередной массированный обстрел Украины. Противник использовал для удара 472 дроны и ракеты.