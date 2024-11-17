Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского. Кроме 2 погибших, в компании сообщали и о 3 раненых работников.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

Гибель железнодорожников в Никополе

Александр Перцовский в своем посте после российской атаки отметил, Укрзализныця разрулит все задержки движения. Однако глава компании добавил, что должен сообщить и самое обидное, а именно болезненные необратимые потери. Утром на Приднепровской дороге целью российского обстрела стали железнодорожники, которые готовили к отправке локомотивы.

Двое коллег погибли на месте – слесарь, который осматривал электровозы, и экипировщица, которая снаряжала их в рейс. Трое железнодорожников получили ранения – машинисты и нарядчица,

– указал Перцовский.

На месте работает команда Укрзализныци, чтобы максимально оперативно помочь раненым и близким погибших.



"Движение без остановки имеет свою болезненную цену". – написал Перцовский.