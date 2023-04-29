От российских захватчиков, избравших тактику террора, не стоит ожидать военно обоснованных решений. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Цель – гражданская инфраструктура

В ночь на 27 апреля россияне нанесли очередную террористическую массированную атаку на Николаев, а под утро 28 апреля – на Умань да Днепр. Целями оккупантов стала гражданская инфраструктура. Погибли десятки мирных жителей.

Вряд ли можно сказать, что у россиян сейчас много ракет, чтобы они более или менее рационально планировали удары, как это было осенью – зимой прошлого года. Прошли 51 сутки, в течение которых россияне могли накопить залп на два массированных обстрела. Но они поступили странно, сначала 4 дефицитных ракеты ударили по Николаеву, а потом 23 ракеты вообще непонятно куда,

– рассказал Иван Киричевский.

Он добавил, что, возможно, россияне ставили своей целью целенаправленно пойти на военное преступление – бить по украинской гражданской инфраструктуре. Или они так планировали траекторию полета, чтобы ракеты пролетали как можно ближе к жилым домам. Тогда любая попытка уничтожения ракет завершилась сопутствующими жертвами мирного населения.

"Другой логики поведения, чем целенаправленное преступление у россиян, не просматривается. Можем вспомнить прогнозы главы ГУР МО Буданова, который говорил, что было бы логично ожидать, что россияне небольшие запасы ракет потратят на нашу военную инфраструктуру", – отметил Киричевский.

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Россия следует нацистской Германии

Россияне фактически сами признались, что на этом этапе их военная цель – это террор гражданского населения. То есть они целенаправленно перешли к действиям, которые будут квалифицироваться исключительно международным уголовным законодательством. Поэтому логики, присущей военному процессу, от оккупантов ждать не стоит.

Это похоже на действия Гитлера, который обстреливал западные страны ракетами ФАУ-1 для того, чтобы вызвать капитуляционные настроения у жителей там,

– заметил военный эксперт.

Эти удары Германия прекратила только в апреле 1945 года, когда у них не осталось ни заводов для производства, ни рабочей силы и пусковых установок. Фактически, подчеркнул Киричевски, Россия повторяет преступления Гитлера и нацистской Германии в то время, то есть становится тем злом, против которого будто бы должна была бороться сейчас.

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