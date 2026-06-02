Действовала очень цинично: в чем была особенность массированной атаки и сколько ракет у России осталось

В ночь с 1 на 2 июня Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины, в частности столицы и столичного региона. Новым террористическим действиям оккупантов предшествовало огромное количество угроз и заявлений со стороны Кремля.

В общем россияне выпустили по Украине более 70 ракет и более 600 БпЛА. Военные эксперты специально для 24 Канала разобрали массированную атаку по Украине в различных аспектах, в частности, назвав цели Путина и последствия для него.

В чем особенности новой массированной атаки по Украине?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что цели атаки Путин и его окружение декларировали ранее. Они нашли повод в ударе по общежитию колледжа, где все же находились военные. Путин же сделал ставку на то, что там были несовершеннолетние, и они пострадали от наших ударов.

Это был просто повод. Ему нужны такие циничные провокации. Кроме того, Россия публично угрожала Украине такими ударами в течение 4 дней, но потом их не проводила. Это был психологический эффект, чтобы держать людей в напряжении, а потом расслабить их отсутствием атак и нанести на пятый день массированный удар. Они накапливали это оружие определенное время, потому что было использовано большое количество разноплановых ракет,

– отметил генерал армии.

Он продолжил, что особенностью атаки было еще и то, что уже после завершения первой угрозы по Киеву прилетели потом еще 2 "Цирконы". Враг действует очень цинично. Он обнаруживает украинскую ПВО, меняет траекторию полета "Шахедов", которые пошли сначала на Полтавщину, Черкасщину, а потом вернули на Киев. Комбинирование таких атак направлено на то, чтобы обойти ПВО и нанести максимальное поражение со многими жертвами.

Маломуж назвал особенности новой массированной атаки по Украине

Сколько ракет у России осталось после массированного удара?

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Украины, россияне перевели экономику на военный лад. Сейчас они сместили акцент на быстрое и масштабируемое изготовление БПЛА, чтобы иметь преимущества над воздушными средствами Украины. Они насыщают свои средства поражения китайскими деталями. Впрочем вместе с тем активно работает теневая модель контрабанды, когда в ракетах и дронах были детали из стран Запада.

"Россия выстреливает по Украине ракеты, которые произведены в 2025 – 2026 годах. Поэтому, кроме ударов по российским средствам поражения, пусковых установках, в частности, в Крыму, откуда в этот раз летели "Цирконы" на Киев, надо работать с партнерами, чтобы у России не было высокоточных плат, чипов, систем наведения. Без этих деталей удары россиян не смогут быть такими мощными, и это работа для украинских спецслужб", – подчеркнул Маломуж.

Как он отметил, они должны отслеживать каналы передачи этих средств России. Как правило, это третьи страны или фирмы, которые зарегистрированы в других странах, но по факту являются российскими. Фактически в наличии в России остается примерно 1200 баллистических ракет, которые они способны запустить еще 10 раз в любое время без изготовления новых, до 60 "Цирконов", до 40 "Кинжалов", до 5 "Орешников", то есть, возможности еще есть.

Что Путин пытается использовать, как повод для обстрелов?

Во время массированного обстрела Украины Россия попала в представительство производителя китайских автомобилей. Политтехнолог Тарас Загородний высказал мнение, что Китай на это не обратит внимание. Россия поводом для обстрела использовала удар по Старобельску. Она всегда пытается показать, что это на нее кто-то напал, а она вынуждена защищаться.

Это давняя российская история. Она пытается показать миру, что это Украина – террорист, и она от нас защищается. Такие нарративы у них были просели, но теперь они пытаются раскрутить Старобельск, хотя уже десятки раз показали, какие там были "мальчики" и "девочки", которые на самом деле были военными, которых учили на операторов БпЛА,

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что россияне пытаются раскрутить историю, будто в Старобельске погибли дети. Для этого даже, в частности, в Италии оформили стенд, к которому приносят игрушки. Они понимают, что дети – это триггерная тема, и когда есть один конкретный случай, его легче упаковать, легче продать. Они будут продолжать качать эту историю.

Загородний объяснил, что Путин пытается использовать, как повод для обстрелов

