Россия не имеет успехов на поле боя и явно проигрывает войну. Поэтому она очень хочет запугать народ Украины, чтобы тот принудил власть к переговорам со страной-агрессором.

Важно Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах

Дети в укрытиях поют

Однако за более чем 8 месяцев войны она так и не поняла, что наш народ – не российского менталитета. Ракетные атаки его не сломают, а только разозлят. И даже самые маленькие украинцы в бомбоубежищах поют патриотические и народные песни.

Все как одно целое! Нация! Нас не сломать и не запугать!

– написал Анатолий Штефан.

Более того, Россия своими же руками помогает формировать у нового поколения яркую память обо всем горе, которое она принесла на наши земли. Следовательно, на долгие годы вперед обеспечивает неприятие всего российского, что ей так не нравится в других государствах.

Массированный ракетный удар по Украине: что известно

После выступления Владимира Зеленского на саммите G20, где он отбросил возможность заморозки войны из-за новых "Минских", Россия разозлилась и заявила, что Украина якобы затягивает "конфликт". Однако не прошло несколько часов, как страна-агрессор показала, насколько она стремится к миру, запустив десятки ракет по всей территории Украины.

Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист выпустила более 90 ракет, оставив миллионы людей без света и унеся жизни украинцев. Более того, ее ракеты упали и на территории Польши, из-за чего погибли люди.

Оккупанты повредили 15 энергообъектов по Украине. Однако последствия могли быть и более катастрофическими, если бы не силы ПВО Украины. Они сбили более 70 ракет и все дроны.

В целом 15 ноября оккупанты превзошли свою первую массированную ракетную атаку по Украине. Они целили не только по критической инфраструктуре государства, но и жилым домам. К сожалению, в результате атаки есть и пострадавшие, и погибшие.

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