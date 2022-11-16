Росія не має успіхів на полі бою і явно програє війну. Тому вона дуже хоче залякати народ України, щоб той примусив владу до перемовин з країною-агресоркою.

Важливо Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах

Діти в укриттях співають

Однак за понад 8 місяців війни вона так і не збагнула, що наш народ – не російського менталітету. Ракетні атаки його не зламають, а лише розізлять. І навіть найменші українці у бомбосховищах співають патріотичних та народних пісень.

Всі як одне ціле! Нація! Нас не зламати і не залякати!

– написав Анатолій Штефан.

Ба більше, Росія своїми ж руками допомагає формувати у нового покоління яскраву пам'ять про все горе, що вона принесла на наші землі. А відтак на довгі роки вперед забезпечує несприйняття усього російського, що їй так не подобається в інших державах.

Масований ракетний удар по Україні: що відомо

Після виступу Володимира Зеленського на саміті G20, де він відкинув можливість замороження війни через нові "Мінськи", Росія розлютилася та заявила, що Україна буцімто затягує "конфлікт". Однак не пройшло декількох годин, як країна-агресорка показала, наскільки вона прагне миру, запустивши десятки ракет по всій території України.

Володимир Зеленський заявив, що країна-терористка випустила понад 90 ракет, залишивши мільйони людей без світла та забравши життя українців. Ба більше, її ракети впали й на території Польщі, через що загинули люди.

Окупанти пошкодили 15 енергооб'єктів по Україні. Однак наслідки могли бути й більш катастрофічними, якби не сили ППО України. Вони збили понад 70 ракет та усі дрони.

Загалом 15 листопада окупанти перевершили свою першу масовану ракетну атаку по Україні. Вони цілили не лише по критичній інфраструктурі держави, а й житловим будинкам. На жаль, внаслідок атаки є і постраждалі, і загиблі.

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