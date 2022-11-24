Китай отреагировал на массированный удар России по Украине

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 23 ноября. На атаку по энергетической инфраструктуре нашей страны и мирному населению отреагировали в Китае.

После очередного массированного ракетного удара Китай призвал Киев и Москву к диалогу. Соответствующее предложение озвучил постоянный представитель страны ООН ООН Гэн Шуан.

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После атаки призывают к переговорам

Диалог и переговоры – единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие и вернуться к дипломатическим переговорам как можно быстрее,

– подчеркнул он.

Он также отметил в своем заявлении, что обе страны должны проявить воздержание во избежание усиления конфронтации. Также это, по его мнению, позволит не допустить выхода из-под контроля.

Тезисы, озвученные представителем Китая, пытаются разделить ответственность в ракетном ударе между Украиной и Россией. На самом же деле, виновата в этом именно страна-агрессор и никто другой. И это мнение разделяет канцлер Германии Олаф Шольц.

Он призвал Россию прекратить атаки

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину. Он призвал Россию немедленно прекратить ракетные удары по Украине. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства страны Штеффен Хебештрайт.

Бомбовый террор против мирного населения Украины должен быть немедленно прекращен,

– заявил канцлер Германии.

Что известно о ракетной атаке по Украине

Напомним, что 23 ноября российские военные нанесли массированный ракетный удар по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

Враг выпустил около 70 ракет и дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 51 ракету, а также 5 БПЛА "Ланцет". Как отмечают в командовании Воздушных сил Украины, враг бил по нашему государству ракетами Х-101, Х-555, а также "Калибр".

В результате ракетного удара без света остались жители ряда областей. По состоянию на 24 ноября на территории Украины действуют как аварийные, так и стабилизационные отключения электроэнергии.

Добавим, что света не было в Молдове. Жители страны устроили флешмоб "В темноте, но без вас". В нем приняли участие политики, активисты, журналисты и обычные сети.

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