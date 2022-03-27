Массовая мобилизация в России не удалась, – МВД

В России сейчас начинается новый призыв. Он должен пройти до 1 апреля 2022 года. Россияне планировали начать массовую мобилизацию.

Однако масштабного процесса там запустить так и не удалось. Так считает советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Как он пояснил, ключевая угроза для Украины – чтобы срочники не начали записываться на контрактную службу. Следовательно, чтобы их не начали переводить на нашу территорию.

По состоянию на 27 марта массовый процесс россиянам запустить не удалось. Конечно, он идет, но не столь масштабно, как на это рассчитывали в России,

– отметил Денисенко.

И добавил, что даже срочники понимают, что сюда могут попасть только как "живое мясо".

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