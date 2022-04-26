Массовая стрельба в России: мужчина в детсаду застрелил 2 детей и няню

В России неизвестный мужчина зашел в детский сад, где застрелил двоих детей, которые спали в это время. Он также застрелил одну из нянь. После чего покончил с жизнью.

Все произошло в Ульяновской области России, в деревне Вешкайма. Там мужчина с ружьем пришел в детский сад. Дети в это время спали, ведь был "тихий час". Охранника в садике не было.

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Поднявшись на второй этаж, мужчина ранил помощницу воспитателя и еще одну сотрудницу детского сада. После чего застрелил двоих детей. А тогда уже застрелился сам.

Местные власти подтверждают стрельбу и гибель четырех человек, не указывая подробности.

Ружье "Иж-27", из которого велась стрельба, принадлежит местному жителю Александру Дронину. Ему 68 лет. Однако неизвестно, он ли осуществил стрельбу. Ведь это пожилой человек с проседью. В то время как нападающего описывают гораздо более молодым.

Но опознание лица стрелка затруднено из-за того, что тот выстрелил себе в лицо.

Дронин утром уехал на охоту. И не выходит на связь. Следовательно, еще одним подозреваемым считают 26-летнего Руслана Ахтямова. Он вместе с Дрониным должен был отправиться на охоту. Кроме того, мужчина живет на той улице, где и детский сад, в котором произошла стрельба.