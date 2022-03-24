Массово гибнут люди: какая ситуация сейчас в Чернигове

Чернигов постоянно обстреливают российские оккупанты. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что по городу бьют каждые 15 минут, а количество погибших гражданских жителей приблизилось к 200.

Ни одного военного объекта в Чернигове россияне не уничтожили. Вместо этого они обстреливают больницы, садики, школы, стадионы, библиотеки и жилые дома.

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Как рассказал Чаус, люди деморализованы, ведь город постоянно обстреливают и никогда не знаешь, куда прилетит в следующий раз. Россияне совершают на город артиллерийские и минометные обстрелы, авианалеты и сбрасывают 250 и 500-килограммовые бомбы, разрушающие все вокруг себя.

Очень многие сидят в подвалах.

Если два-три дня назад я говорил о "черниговской сотне", то я сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибшим мирным жителям в Чернигове,

– сказал Чаус.

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