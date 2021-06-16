Теперь проводить массовые мероприятия в помещениях можно со 100% наполнением. Речь идет о культурных событиях, развлекательных, религиозных, рекламных и т.д.
Кстати Правительство продлит карантин до 31 августа, но будут ослабления
Что с масками и дистанциями
Ограничивать дистанцию между присутствующими тоже не надо. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
Однако и их можно не надевать, если у всех присутствующи отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не более чем за 72 часа, или документ о полной вакцинации.
Мы на правильном пути для постепенного восстановления сферы и вывода ее из кризиса. Не обращайте внимания. Покупайте билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры. Отрасль нуждается в этом, а мы с вами нуждаемся в эмоциях и культурном наполнении,
– написал Ткаченко.
Продление карантина в Украине
- Правительство 16 июня планирует официально продлить карантин в Украине до 31 августа. Однако "летние" ограничения хотят ослабить.
- Пока в Украине будет "зеленый" эпидемический уровень, контроль за самоизоляцией через приложение фактически не будут осуществлять.
- Также разрешат семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации.