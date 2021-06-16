Тепер проводити масові заходи в приміщеннях можна з 100% наповненням. Мовиться про культурні події, розважальні, релігійні, рекламні тощо.
До речі Уряд продовжить карантин до 31 серпня, але будуть послаблення
Що з масками та дистанціями
Обмежувати дистанцію між присутніми теж не треба. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.
Однак і їх можна не одягати, якщо всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, зроблені не більше як за 72 години, чи документ про повну вакцинацію.
Ми на правильному шляху для поступового відновлення сфери і виводу її з кризи. Не зважайте. Купуйте квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри. Галузь потребує цього, а ми з вами потребуємо емоцій та культурного наповнення,
– написав Ткаченко.
Продовження карантину в Україні
- Уряд 16 червня планує офіційно продовжити карантин в Україні до 31 серпня. Однак "літні" обмеження хочуть послабити.
- Поки в Україні буде "зелений" епідемічний рівень, контроль за самоізоляцією через додаток фактично не здійснюватимуть.
- Також дозволять сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію.