Водночас певні карантинні заходи послаблять. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

До речі Ляшко розповів про нові обмеження зеленої карантинної зони

Про які послаблення мовиться

Зокрема, поки в Україні є "зелений" епідемічний рівень, контроль за самоізоляцією через додаток фактично не здійснюватимуть. За словами прем'єра, це дасть змогу оновити додаток.

Також дозволять сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію.

За продовження карантину виступало МОЗ

Раніше Міністерство охорони здоров'я передало Кабміну пропозицію про продовження карантину.

Міністр Віктор Ляшко наголошував, що наразі Україна ще не подолала коронавірус. Тому, на його думку, маски у громадських місцях та транспорті, дотримання соціальної дистанції між людьми – все це повинно залишитися.

Зверніть увагу! Вся Україна 9 червня перейшла до зеленої зони карантину. Загалом ситуація з коронавірусом в регіонах значно покращилась. Однак обмеження все одно діятимуть. Зокрема, перевозити пасажирів в громадському транспорті можна тільки в межах сидячих місць, проводити масові заходи – за участю більше однієї людини на 4 квадратних метри або заповненою на дві третини місць, кінотеатри й установи культури можна заповнювати на дві третини, кафе і ресторани мають право працювати цілодобово.



Обмеження зеленої зони / Інфографіка 24 каналу