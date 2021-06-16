Водночас певні карантинні заходи послаблять. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
До речі Ляшко розповів про нові обмеження зеленої карантинної зони
Про які послаблення мовиться
Зокрема, поки в Україні є "зелений" епідемічний рівень, контроль за самоізоляцією через додаток фактично не здійснюватимуть. За словами прем'єра, це дасть змогу оновити додаток.
Також дозволять сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію.
За продовження карантину виступало МОЗ
Раніше Міністерство охорони здоров'я передало Кабміну пропозицію про продовження карантину.
Міністр Віктор Ляшко наголошував, що наразі Україна ще не подолала коронавірус. Тому, на його думку, маски у громадських місцях та транспорті, дотримання соціальної дистанції між людьми – все це повинно залишитися.