Про низку обмежень у зеленій зоні розповів Віктор Ляшко під час засідання уряду 9 червня.

Важливо Вся Україна перейшла в зелену зону карантину

Очільник МОЗ нагадав, що у регіонах, які потрапили до зеленої зони карантину, зберігається масочний режим в громадському транспорті та публічних місцях.

Які ще обмеження будуть у зеленій зоні

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 квадратних метри або заповненою на дві третини місць,

кінотеатри й установи культури можна заповнювати на дві третини,

кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

Яка зараз ситуація з COVID-19

Віктор Ляшко розповів, що наразі зайнятість ковідних ліжок в Україні найменша з початку 2021 року. Крім того, вже восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Очільник МОЗ додав, що добова кількість госпіталізації також знижується.

Поточна епідемічна ситуація в Україні дозволяє сьогодні говорити про те, що вся країна відповідає індикаторам зеленого рівня епідемічної небезпеки. Але наголошую, що попри покращення епідситуації не слід забувати, що COVID-19 не подолано,

– зазначив міністр.

Актуально МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні до кінця літа

Ляшко зауважив, що така динаміка може вивести Україну у перелік країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС. А це, як пояснив міністр, може забезпечити вільні подорожі українців вже влітку 2021 року.

Наразі в Україні рівень захворюваності становить 74 випадки на 100 тисяч населення при визначеному показнику зеленого рівня 75 на 100 тисяч населення. У 16 областях цей показник значно нижчий за визначений.

Як повідомили у МОЗ, найнижчий рівень захворюваності спостерігається у Вінницькій, Закарпатській та Кіровоградській областях.