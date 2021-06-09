Відомство передасть цю пропозицію уряду. Таку заяву очільник МОЗ Віктор Ляшко зробив на засіданні 9 червня.

Важливо Ляшко розповів про нові обмеження зеленої карантинної зони

За словами Ляшка, продовження карантинних обмежень варто розглянути, адже наразі Україна ще не подолала коронавірус COVID-19.

Маски у громадських місцях та транспорті, дотримання соціальної дистанції між людьми – всі ці основні обмеження, на його думку, повинні залишитися.

Водночас, якщо ситуація з COVID-19 погіршуватиметься, українська влада реагуватиме швидко, запевнив новий міністр охорони здоров'я.

Тоді доведеться вводити жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки знову,

– пояснив Ляшко.

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