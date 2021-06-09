Так, усі регіони тепер відповідають показникам зеленої зони. Наприклад, показник рівня захворюваності по всій Україні становить 74.
До речі Україна змінила правила перетину кордону під час карантину: що варто знати
Як встановлюють зелену зону
Зауважимо, раніше Кабмін визначив інші умови встановлення "зеленого" рівня епіднебезпеки.
- кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів становитиме менше 75;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (за допомогою ПЛР або експрес-тестів) – менше 4%;
- кількість тестів протягом 7 днів на 100 тисяч людей – більше 300.
- в Україні немає "червоних" регіонів.
Всі регіони "зелені" / Таблиця МОЗ
Які правила діють у зеленій зоні
- У громадських місцях слід перебувати в масках;
- дозволені масові заходи за участі більше 50 людей;
- кінотеатри та заклади культури повинні б бути заповнені не більше, ніж на 50% місць у кожному залі;
- пасажирів у громадському транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях;
- відвідувати заклади дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти можна, якщо на самоізоляції є понад 50% дітей та персоналу закладу.
- відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.
Послаблення карантину: нові правила
Крім нових правил встановлення зеленої зони, уряд вирішив значно послабити карантин.
- Ресторани та кафе можуть працювати цілодобово, відстань між столиками дозволили зменшувати з 2 до 1,5 метрів.
- Нічні клуби теж можуть працювати. Крім того, тепер можна організовувати концерти та масові заходи. Щоправда, з певними обмеженнями всередині. Зокрема, наповненість залу повинна бути не більше двох третин місць.
- В кінотеатрах людей дозволили розсаджувати по-іншому: 2 ряди заповнені, один порожній.