Так, усі регіони тепер відповідають показникам зеленої зони. Наприклад, показник рівня захворюваності по всій Україні становить 74.

До речі Україна змінила правила перетину кордону під час карантину: що варто знати

Як встановлюють зелену зону

Зауважимо, раніше Кабмін визначив інші умови встановлення "зеленого" рівня епіднебезпеки.

кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів становитиме менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (за допомогою ПЛР або експрес-тестів) – менше 4%;

кількість тестів протягом 7 днів на 100 тисяч людей – більше 300.

в Україні немає "червоних" регіонів.



Всі регіони "зелені" / Таблиця МОЗ

Які правила діють у зеленій зоні

У громадських місцях слід перебувати в масках;

дозволені масові заходи за участі більше 50 людей;

кінотеатри та заклади культури повинні б бути заповнені не більше, ніж на 50% місць у кожному залі;

пасажирів у громадському транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях;

відвідувати заклади дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти можна, якщо на самоізоляції є понад 50% дітей та персоналу закладу.

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Послаблення карантину: нові правила

Крім нових правил встановлення зеленої зони, уряд вирішив значно послабити карантин.