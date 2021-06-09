Так, все регионы теперь соответствуют показателям зеленой зоны. Например, показатель уровня заболеваемости по всей Украине составляет 74.

Кстати Украина изменила правила пересечения границы во время карантина: что стоит знать

Как устанавливают зеленую зону

Заметим, ранее Кабмин определил другие условия установления "зеленого" уровня эпиднебезопасности.

  • количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составит менее 75;
  • коэффициент обнаружения случаев COVID-19 – (с помощью ПЦР или экспресс-тестов) –  менее 4%;
  • количество тестов в течение 7 дней на 100 тысяч человек – более 300.
  • в Украине нет "красных" регионов.


Все регионы "зеленые" / Талица Минздрав

Какие правила действуют в зеленой зоне

  • В общественных местах следует находиться в масках;
  • разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;
  • кинотеатры и учреждения культуры должны бы быть заполнены не более чем на 50% мест в каждом зале;
  • пассажиров в общественном транспорте можно перевозить только на сидячих местах;
  • посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

Ослабление карантина

Помимо новых правил установления зеленой зоны, правительство решило значительно ослабить карантин.

  • Рестораны и кафе могут работать круглосуточно, расстояние между столиками позволили уменьшать с 2 до 1,5 метров.
  • Ночные клубы тоже могут работать. Кроме того, теперь можно организовывать концерты и массовые мероприятия. Правда, с определенными ограничениями внутри. В частности, наполненность зала должна быть не более двух третей мест.
  • В кинотеатрах людей разрешили рассаживать по-другому: 2 ряда заполнены, один пуст.