Так, все регионы теперь соответствуют показателям зеленой зоны. Например, показатель уровня заболеваемости по всей Украине составляет 74.
Кстати Украина изменила правила пересечения границы во время карантина: что стоит знать
Как устанавливают зеленую зону
Заметим, ранее Кабмин определил другие условия установления "зеленого" уровня эпиднебезопасности.
- количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составит менее 75;
- коэффициент обнаружения случаев COVID-19 – (с помощью ПЦР или экспресс-тестов) – менее 4%;
- количество тестов в течение 7 дней на 100 тысяч человек – более 300.
- в Украине нет "красных" регионов.
Все регионы "зеленые" / Талица Минздрав
Какие правила действуют в зеленой зоне
- В общественных местах следует находиться в масках;
- разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;
- кинотеатры и учреждения культуры должны бы быть заполнены не более чем на 50% мест в каждом зале;
- пассажиров в общественном транспорте можно перевозить только на сидячих местах;
- посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
Ослабление карантина
Помимо новых правил установления зеленой зоны, правительство решило значительно ослабить карантин.
- Рестораны и кафе могут работать круглосуточно, расстояние между столиками позволили уменьшать с 2 до 1,5 метров.
- Ночные клубы тоже могут работать. Кроме того, теперь можно организовывать концерты и массовые мероприятия. Правда, с определенными ограничениями внутри. В частности, наполненность зала должна быть не более двух третей мест.
- В кинотеатрах людей разрешили рассаживать по-другому: 2 ряда заполнены, один пуст.