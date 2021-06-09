Ведомство передаст это предложение правительству. Такое заявление глава Минздрава Виктор Ляшко сделал на заседании 9 июня.
Важно Ляшко рассказал о новых ограничениях зеленой карантинной зоны
По словам Ляшко, продолжение карантина стоит рассмотреть, потому что Украина еще не победила коронавирус COVID-19.
Маски в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции между людьми – все эти основные ограничения, по его мнению, должны остаться.
В то же время, если ситуация с COVID-19 ухудшаться, украинская власть будет реагировать быстро, заверил новый министр здравоохранения.
Тогда придется вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности снова,
– пояснил Ляшко.
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