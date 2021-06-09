Ведомство передаст это предложение правительству. Такое заявление глава Минздрава Виктор Ляшко сделал на заседании 9 июня.

Важно Ляшко рассказал о новых ограничениях зеленой карантинной зоны

По словам Ляшко, продолжение карантина стоит рассмотреть, потому что Украина еще не победила коронавирус COVID-19.

Маски в общественных местах и ​​транспорте, соблюдение социальной дистанции между людьми – все эти основные ограничения, по его мнению, должны остаться.

В то же время, если ситуация с COVID-19 ухудшаться, украинская власть будет реагировать быстро, заверил новый министр здравоохранения.

Тогда придется вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности снова,

– пояснил Ляшко.

Новость дополняется ....