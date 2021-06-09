О ряде ограничений в зеленой зоне рассказал Виктор Ляшко во время заседания правительства 9 июня.

Важно Вся Украина перешла в зеленую зону карантина

Глава Минздрава напомнил, что в регионах, которые попали в зеленую зону карантина, сохраняется масочный режим в общественном транспорте и общественных местах.

Какие еще ограничения будут в зеленой зоне

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,

разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра или заполненностью на две трети мест,

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Какая сейчас ситуация с COVID-19

Виктор Ляшко рассказал, что сейчас занятость ковидных коек в Украине наименьшая с начала 2021 года. Кроме того, уже восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава добавил, что суточное количество госпитализаций также снижается.

Текущая эпидемическая ситуация в Украине позволяет сегодня говорить о том, что вся страна соответствует индикаторам зеленого уровня эпидемической опасности. Но подчеркиваю, что несмотря на улучшение эпидситуации не следует забывать, что COVID-19 не преодолен,

– отметил министр.

Актуально Минздрав предлагает продлить карантин в Украине до конца лета

Ляшко отметил, что такая динамика может вывести Украину в перечень стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС. А это, как объяснил министр, может обеспечить свободные путешествия украинцев уже летом 2021 года.

Сейчас в Украине уровень заболеваемости составляет 74 случая на 100 тысяч населения при определенном показателе зеленого уровня 75 на 100 тысяч населения. В 16 областях этот показатель значительно ниже определенного.

Как сообщили в Минздраве, низкий уровень заболеваемости наблюдается в Винницкой, Закарпатской и Кировоградской областях.

Немного статистики! В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 1 385 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов. В то же время выздоровели 6 962 человека.

Заметим, что все области Украины 9 июня стали "зелеными". Других карантинных зон, как свидетельствуют данные Минздрава, сейчас нет.