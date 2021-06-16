В то же время определенные карантинные меры ослабят. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Кстати Ляшко рассказал о новых ограничениях зеленой карантинной зоны
О каких ослаблениях говорится
В частности, на данный момент в Украине "зеленый" эпидемический уровень, контроль за самоизоляцией через приложение фактически не будут осуществлять. По словам премьера, это позволит обновить приложение.
Также позволят семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации.
За продление карантина выступал Минздрав
Ранее Министерство здравоохранения передало Кабмину предложение о продлении карантина.
Министр Виктор Ляшко отмечал, что пока Украина еще не преодолела коронавирус. Поэтому, по его мнению, маски в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции между людьми – все это должно остаться.