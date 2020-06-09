В США от коронавируса до августа 2020 года могут умереть свыше 145 тысяч человек. За неделю это число выросло на 5 тысяч человек.

Новые данные о количестве умерших от коронавируса опубликовали исследователи из университета Вашингтона, сообщает The Guardian.

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При этом еще в пятницу, 5 июня, ученые прогнозировали 140 496 смертей до августа от COVID-19. Но уже в понедельник, 8 июня, этот показатель составлял 145 728 человек.

Важно! По состоянию на 9 июня в США зафиксировано 1 961 185 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 111 007 человек. 518 522 людям удалось преодолеть недуг.

Все это произошло на фоне того, что в Техасе заявили о наибольшем количестве госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала вспышки. Кроме того, по данным университета Джонса Хопкинса, среди штатов с самым резким ростом были Мичиган и Аризона.

Эксперты по инфекционным болезням заявили, что крупные уличные протесты, которые состоялись в крупных городах после смерти Джорджа Флойда, могут вызвать новую вспышку.