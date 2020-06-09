В США від коронавірусу до серпня 2020 року можуть померти понад 145 тисяч осіб. За тиждень це число зросло на 5 тисяч людей.

Нові дані про кількість померлих від коронавірусу опублікували дослідники з університету Вашингтона, повідомляє The Guardian.

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При цьому ще в п'ятницю, 5 червня, науковці прогнозували 140 496 смертей до серпня від COVID-19. Та вже в понеділок, 8 червня, цей показник становив 145 728 людей.

Важливо! Станом на 9 червня в США зафіксовано 1 961 185 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 111 007 людей. 518 522 людям вдалося подолати недугу.

Все це відбулося на фоні того, що в Техасі заявили про найбільшу кількість госпіталізації пацієнтів із коронавірусом від початку спалаху. Окрім того, за даними університету Джонса Хопкінса, серед штатів з найбільш різким зростанням були Мічиган та Арізона.

Експерти з інфекційних хвороб заявили, що великі вуличні протести, що відбулися у великих містах після смерті Джорджа Флойда, можуть спричинити новий спалах.