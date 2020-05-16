Массовые сокращения в Air Canada: крупнейшая авиакомпания Канады увольняет более 60% работников
Из-за кризиса в туристической отрасли даже крупнейшие авиакомпании мира вынуждены сокращать штат сотрудников. Так поступила и канадская авиакомпания Air Canada, которая уволит до 60% сотрудников.
Кризис в туристической отрасли
Массовые сокращения работников
Под сокращение подпадают от 19 тысяч до 22,8 из 38 тысяч человек. Об этом сообщает CBC.
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Из-за общей изоляции и закрытия границ люди гораздо меньше летают. Всего с начала карантина количество рейсов Air Canada сократилось на 95%. Примерно 225 самолетов компании простаивают.
К сожалению, сегодня суровая правда заключается в том, что по каждому показателю, который у нас есть, мы существенно будем сокращаться, по крайней мере, в течение трех лет,
– заявил вице-президент Air Canada Крейг Лэндри.
В то же время профсоюз, защищающий интересы бортпроводников компании, попросит их:
- сократить рабочий день;
- уйти в отпуск на срок до двух лет;
- уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.
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- Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает до 3 тысяч рабочих мест. Все из-за мирового кризиса, последовавшего за коронавирусом.
- Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов.
- Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – сокращение персонала компании и зарплат работников. Wizz Air увольняет каждого пятого работника.
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