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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Массовые сокращения в Air Canada: крупнейшая авиакомпания Канады увольняет более 60% работников

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Air Canada увольняет более 60% работников из-за коронавируса
Массовые сокращения в Air Canada / Unsplash

Из-за кризиса в туристической отрасли даже крупнейшие авиакомпании мира вынуждены сокращать штат сотрудников. Так поступила и канадская авиакомпания Air Canada, которая уволит до 60% сотрудников.

Кризис в туристической отрасли

Массовые сокращения работников

Под сокращение подпадают от 19 тысяч до 22,8 из 38 тысяч человек. Об этом сообщает CBC.

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Из-за общей изоляции и закрытия границ люди гораздо меньше летают. Всего с начала карантина количество рейсов Air Canada сократилось на 95%. Примерно 225 самолетов компании простаивают.

К сожалению, сегодня суровая правда заключается в том, что по каждому показателю, который у нас есть, мы существенно будем сокращаться, по крайней мере, в течение трех лет,
– заявил вице-президент Air Canada Крейг Лэндри.

В то же время профсоюз, защищающий интересы бортпроводников компании, попросит их:

  • сократить рабочий день;
  • уйти в отпуск на срок до двух лет;
  • уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.

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Что делают авиакомпании, чтобы удержаться на плаву

  • Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает до 3 тысяч рабочих мест. Все из-за мирового кризиса, последовавшего за коронавирусом.
  • Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов.
  • Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – сокращение персонала компании и зарплат работников. Wizz Air увольняет каждого пятого работника.
  • В МАУ решили перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус COVID-19 МАУ Ryanair Wizz Air Канада авиация Путешествия
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