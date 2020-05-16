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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Масові скорочення у Air Canada: найбільша авіакомпанія Канади звільняє понад 60% працівників

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Air Canada звільняє понад 60% працівників через коронавірус
Масові скорочення у Air Canada / Unsplash

Через кризу у туристичній галузі навіть найбільші авіакомпанії світу змушені скорочувати штат працівників. Так вчинила і канадська авіакомпанія Air Canada, яка звільнить до 60% співробітників.

Криза у туристичній галузі

Масові скорочення працівників

Під скорочення підпадають від 19 тисяч до 22,8 із 38 тисяч людей. Про це повідомляє CBC.

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Через загальну ізоляцію та закриття кордонів люди набагато менше літають. Загалом з початку карантину кількість рейсів Air Canada скоротилася на 95%. Приблизно 225 літаків компанії простоюють.

На жаль, сьогодні сувора правда полягає в тому, що за кожним показником, який у нас є, ми суттєво будемо скорочуватися, принаймні, протягом трьох років,
– заявив віцепрезидент Air Canada Крейг Лендрі.

Водночас профспілка, яка захищає інтереси бортпровідників компанії, попросить їх:

  • скоротити робочий день;
  • піти у відпустку на термін до двох років;
  • звільнитися з наданням привілеїв на перельоти.

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Що роблять авіакомпанії, щоб втриматися на плаву

  • Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скорочує до 3000 робочих місць. Все через світову кризу, яку спричинив коронавірус.
  • Авіакомпанія Turkish Airlines перенесла дату відновлення внутрішніх і міжнародних перельотів.
  • Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Зокрема – щодо скорочення персоналу компанії та зарплат працівників. Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника.
  • У МАУ вирішили перевозити вантажі у салонах пасажирських літаків.

Коли країни відкриють кордони для іноземців
Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус COVID-19 МАУ Ryanair Wizz Air Канада авіація Подорожі
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