Масові скорочення у Air Canada: найбільша авіакомпанія Канади звільняє понад 60% працівників
Через кризу у туристичній галузі навіть найбільші авіакомпанії світу змушені скорочувати штат працівників. Так вчинила і канадська авіакомпанія Air Canada, яка звільнить до 60% співробітників.
Криза у туристичній галузі
Масові скорочення працівників
Під скорочення підпадають від 19 тисяч до 22,8 із 38 тисяч людей. Про це повідомляє CBC.
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Через загальну ізоляцію та закриття кордонів люди набагато менше літають. Загалом з початку карантину кількість рейсів Air Canada скоротилася на 95%. Приблизно 225 літаків компанії простоюють.
На жаль, сьогодні сувора правда полягає в тому, що за кожним показником, який у нас є, ми суттєво будемо скорочуватися, принаймні, протягом трьох років,
– заявив віцепрезидент Air Canada Крейг Лендрі.
Водночас профспілка, яка захищає інтереси бортпровідників компанії, попросить їх:
- скоротити робочий день;
- піти у відпустку на термін до двох років;
- звільнитися з наданням привілеїв на перельоти.
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Що роблять авіакомпанії, щоб втриматися на плаву
- Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скорочує до 3000 робочих місць. Все через світову кризу, яку спричинив коронавірус.
- Авіакомпанія Turkish Airlines перенесла дату відновлення внутрішніх і міжнародних перельотів.
- Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Зокрема – щодо скорочення персоналу компанії та зарплат працівників. Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника.
- У МАУ вирішили перевозити вантажі у салонах пасажирських літаків.
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