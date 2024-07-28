Компания, которая отвечала за капитальный ремонт объектов минобороны, реконструкцию и строительство, в частности, курировалась бывшим замминистром Тимуром Ивановым, которого задержали за коррупцию. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, о чем свидетельствуют такие массовые задержания.

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Какая причина задержаний

В России происходит "черное" перераспределение коррупционных рынков и задержания чиновников и руководителей предприятий связаны преимущественно с этим.

Я бы не переоценивал роль нового министра обороны Андрея Белоусова в этой истории, ведь здесь работают и ФСБ,

– сказал Яковенко.

Прежде всего это не только чистка и "искоренение" из российской армии коррупции, но и удары по кланам Сергея Шойгу и губернатора Московской области Андрея Воробьева, который в тесной связи с экс-министром обороны России.

Это перераспределение финансовых потоков. Крыши трещат,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По его словам, структуры, которые работали на кошельки Шойгу и Воробьева, сейчас начинают работать на каких-то генералов ФСБ.