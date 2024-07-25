Российские СМИ со ссылкой на правоохранителей пишут что В Москве задержали генерального директора военно-строительной компании минобороны России Андрея Белкова. Его подозревают в закупке томографа по завышенным ценам во время пребывания в должности начальника главного военно-строительного управления по специальным объектам, передает 24 Канал.

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Могут возникнуть и другие вопросы

Российские издания отмечают, что Белков якобы организовал госзакупку томографа за 121 миллион рублей вместо 76. Часть разницы он передал своей знакомой Елене Ляхович, основательнице ООО Партнер Плюс. Именно с ней и был заключен договор о поставке оборудования.

На самом деле поставщиком томографов был дилер немецкой компании. Название фирмы неизвестно, однако отмечают, что она не могла выполнить заказ, ведь ушла с российского рынка из-за санкций. В то же время дилер тоже получил часть разницы.

Уголовное дело по этому поводу возбудили еще в июле 2023 года, а в октябре задержали Елену Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько. Белкова ранее допрашивали по этому делу в качестве подозреваемого.

Российские источники утверждают, что к нему могут возникнуть и другие вопросы, поскольку его курировал уже бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, которого арестовали в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.