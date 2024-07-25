В командовании воздушно-космических сил Северной Америки рассказали о первом случае перехвата бомбардировщиков России и Китая, которые выполняли совместный полет возле Аляски. Это были два российских Ту-95 и два китайских Н-6.

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Они не нарушали воздушное пространство

Это называют первым случаем перехвата в ситуации, когда Россия и Китай действовали вместе, а также – первым случаем, когда китайские бомбардировщики залетели в зону идентификации ПВО на Аляске. российские самолеты заходят туда регулярно.

Бомбардировщики не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Что сказали в России

В России прокомментировали перехват. Там добавили, что истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России сопровождали российские и китайские самолеты во время совместного патрулирования.

Патрулирование происходило над Чукотским и Беринговым морями, а также северной частью Тихого океана.

Продолжительность полета составила более пяти часов, на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.