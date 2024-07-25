У командуванні повітряно-космічних сил Північної Америки розповіли про перший випадок перехоплення бомбардувальників Росії та Китаю, які виконували спільний політ біля Аляски. Це були два російські Ту-95 та два китайські Н-6.

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Вони не порушували повітряний простір

Це називають першим випадком перехоплення у ситуації, коли Росія і Китай діяли разом, а також – першим випадком, коли китайські бомбардувальники залетіли у зону ідентифікації ППО на Алясці.Російські літаки заходять туди регулярно.

Бомбардувальники не увійшли в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Що сказали у Росії

У Росії прокоментували перехоплення. Там додали, що винищувачі Су-30СМ та Су-35С ВКС Росії супроводжували російські та китайські літаки під час спільного патрулювання.

Патрулювання відбувалось над Чукотським та Беринговим морями, а також північною частиною Тихого океану.

Тривалість польоту становила понад п'ять годин, на окремих етапах маршруту авіагрупу супроводжували винищувачі іноземних держав.