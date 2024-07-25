Російські ЗМІ з посиланням на правоохоронців пишуть що У Москві затримали генерального директора військово-будівельної компанії міноборони Росії Андрія Бєлкова. Його підозрюють у закупівлі томографа за завищеними цінами під час перебування на посаді начальника головного військово-будівельного управління зі спеціальних об'єктів, передає 24 Канал.

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Можуть виникнути й інші питання

Російські видання відзначають, що Бєлков нібито організував держзакупівлю томографа за 121 мільйон рублів замість 76. Частину різниці він передав своїй знайомій Олені Ляхович, засновниці ТОВ Партнер Плюс. Саме з нею й було укладено договір про постачання обладнання.

Насправді ж постачальником томографів був дилер німецької компанії. Назва фірми невідома, однак зазначають, що вона не могла виконати замовлення, адже пішла з російського ринку через санкції. Водночас дилер теж отримав частину різниці.

Кримінальну справу з цього приводу порушили ще у липні 2023 року, а у жовтні затримали Олену Ляхович та її головного бухгалтера Віктора Білька. Бєлкова раніше допитували у цій справі як підозрюваного.

Російські джерела стверджують, що до нього можуть виникнути й інші питання, оскільки його курував вже колишній заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов, якого заарештували у квітні 2024 року за звинуваченням у одержанні хабаря в особливо великому розмірі.