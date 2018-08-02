Массовые беспорядки в Зимбабве: количество погибших возросло вдвое

Количество людей, которые погибли в результате противостояний между демонстрантами и военными в столице Зимбабве Хараре, возросло до шести человек.

Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на заявление полиции в своем Twitter.

Читайте также: Президент едва не погиб во время выступления на сцене в Зимбабве: жуткие кадры

Напомним, ранее сообщалось, что 1 августа во время беспорядков, которые начались после президентских выборов, погибли по меньшей мере три человека.

Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов в Национальную Ассамблею. Согласно данным, правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз получила две трети мест в парламенте страны.

#BREAKING Zimbabwe post-election death toll rises to six, say police pic.twitter.com/G2EUK2S4yx — AFP news agency (@AFP) 2 серпня 2018 р.

Издание NewsDay Zimbabwe сообщило о том, что несколько человек получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что центр столицы напоминает зону боевых действий. Военные передвигаются на бронированных машинах и стреляют без предупреждения. Несколько прохожих попали под перекрестный огонь.