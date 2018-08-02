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Массовые беспорядки в Зимбабве: количество погибших возросло вдвое

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Возросло число жертв беспорядков в Зимбабве
Возросло число жертв беспорядков в Зимбабве / Фото из открытых источников

Количество людей, которые погибли в результате противостояний между демонстрантами и военными в столице Зимбабве Хараре, возросло до шести человек.

Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на заявление полиции в своем Twitter.

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Напомним, ранее сообщалось, что 1 августа во время беспорядков, которые начались после президентских выборов, погибли по меньшей мере три человека.

Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов в Национальную Ассамблею. Согласно данным, правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз получила две трети мест в парламенте страны.

Издание NewsDay Zimbabwe сообщило о том, что несколько человек получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что центр столицы напоминает зону боевых действий. Военные передвигаются на бронированных машинах и стреляют без предупреждения. Несколько прохожих попали под перекрестный огонь.

Теги: Жертвы Африка Зимбабве
Источник: 24 Канал
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