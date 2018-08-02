Масові заворушення у Зімбабве: кількість загиблих зросла вдвічі

Кількість людей, які загинули внаслідок протистоянь між демонстрантами та військовими у столиці Зімбабве Хараре зросла до шести осіб.

Про це повідомило видання AFP з посиланням на заяву поліції у своєму Twitter.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 серпня під час заворушень, які почалися після президентських виборів загинуло щонайменше три людини.

Заворушення почалися після того, як виборча комісія оприлюднила попередні результати виборів до Національної Асамблеї. Згідно з даними, керівна партія країни Зімбабвійський африканський національний союз отримала дві третини місць в парламенті країни.

#BREAKING Zimbabwe post-election death toll rises to six, say police pic.twitter.com/G2EUK2S4yx — AFP news agency (@AFP) 2 серпня 2018 р.

Видання NewsDay Zimbabwe повідомило про те, що кілька людей отримали вогнепальні поранення.

Зазначається, що центр столиці нагадує зону бойових дій. Військові пересуваються на броньованих машинах та стріляють без попередження. Декілька перехожих потрапило під перехресний вогонь.