У Зімбабве після виборів почались масові заворушення: є загиблі

У столиці Зімбабве Хараре після президентських виборів почались заворушення, внаслідок яких загинуло щонайменше три людини.

Військові почали розганяти активістів, при цьому був відкритий вогонь бойовими патронами, повідомляє агентство Reuters.

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Спершу біля будівлі виборчої комісії зібрався натовп прихильників основної опозиційної партії "Рух за демократичні зміни", які протестували оголошеним підсумками президентських і парламентських виборів.

Як відомо, чинна партія "Африканський національний союз Зімбабве – Патріотичний фронт" отримала дві третини місць (144) в Національних зборах, що дозволить їй вносити зміни до конституції країни.

This is why they’re here. Small but passionate crowd: “Chamisa! Chamisa!” pic.twitter.com/ZykkhW8EoI — Piers Scholfield (@inglesi) 1 серпня 2018 р.

Люди, які зібрались на акції, вважають, що результати є сфальсифікованими і вимагають скасування виборів. Маніфестанти почали палити машини, кидати каміння в поліцейських. Правоохоронці застосували проти учасників протесту сльозогінний газ, а після до розгону демонстрантів були залучені військові.

These people are angry: “we want our votes! Give us our country back! Chamisa!” pic.twitter.com/aXJ5cPt2Rh — Piers Scholfield (@inglesi) 1 серпня 2018 р.

Driving back through town. Bricks and barriers blocking roads. Crowds roaming around; helicopter up; heavily armoured vehicles sweeping through the city. pic.twitter.com/4FsRV1wv7d — Piers Scholfield (@inglesi) 1 серпня 2018 р.

Щодо президентських виборів, то глава ЦВК Прісцилла Чігумба заявила в середу, що час оголошення їх підсумків відкладається і буде залежати від того, як швидко партії зможуть перевірити дані підрахунку голосів на виборчих дільницях.