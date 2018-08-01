У Зімбабве після виборів почались масові заворушення: є загиблі
У столиці Зімбабве Хараре після президентських виборів почались заворушення, внаслідок яких загинуло щонайменше три людини.
Військові почали розганяти активістів, при цьому був відкритий вогонь бойовими патронами, повідомляє агентство Reuters.
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Спершу біля будівлі виборчої комісії зібрався натовп прихильників основної опозиційної партії "Рух за демократичні зміни", які протестували оголошеним підсумками президентських і парламентських виборів.
Як відомо, чинна партія "Африканський національний союз Зімбабве – Патріотичний фронт" отримала дві третини місць (144) в Національних зборах, що дозволить їй вносити зміни до конституції країни.
Люди, які зібрались на акції, вважають, що результати є сфальсифікованими і вимагають скасування виборів. Маніфестанти почали палити машини, кидати каміння в поліцейських. Правоохоронці застосували проти учасників протесту сльозогінний газ, а після до розгону демонстрантів були залучені військові.
Щодо президентських виборів, то глава ЦВК Прісцилла Чігумба заявила в середу, що час оголошення їх підсумків відкладається і буде залежати від того, як швидко партії зможуть перевірити дані підрахунку голосів на виборчих дільницях.