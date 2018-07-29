У Москві другий день поспіль протестують проти підвищення пенсійного віку: фото і відео
У неділю, 29 липня, у Москві на проспекті Сахарова люди влаштували мітинг проти підвищення пенсійного віку. Протест організувала Лібертаріанська партія, а в акції бере участь російський опозиціонер Олексій Навальний, який закликав своїх прихильників прийти на мітинг.
Про це повідомляє "Медуза".
24 канал повідомляв, що 28 липня у різних частинах Росії пройшли багатотисячні мітинги проти пенсійної реформи.
За даними "Білого лічильника", у неділю у Москві на проспекті Сахарова зібралися 5,5 тисячі мітингувальників. Проте правоохоронці сповістили, що в акції беруть участь 2,5 тисячі осіб.
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На Telegram-каналі Mash повідомляється, що мітинг узгоджений з владою.
Зазначимо, що згідно з новою реформою, у Росії пенсійний вік для чоловіків зросте з нинішніх 60 років до 65 (до 2028 року), для жінок – з 55 років до 63 років (до 2034 року).
Дивіться відео з мітингу проти підвищення пенсійного віку в Росії: