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У Москві другий день поспіль протестують проти підвищення пенсійного віку: фото і відео

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Мітинг у Росії проти підвищення пенсійного віку
Мітинг у Росії проти підвищення пенсійного віку / Фото з вільних мереж

У неділю, 29 липня, у Москві на проспекті Сахарова люди влаштували мітинг проти підвищення пенсійного віку. Протест організувала Лібертаріанська партія, а в акції бере участь російський опозиціонер Олексій Навальний, який закликав своїх прихильників прийти на мітинг.

Про це повідомляє "Медуза".

24 канал повідомляв, що 28 липня у різних частинах Росії пройшли багатотисячні мітинги проти пенсійної реформи.

За даними "Білого лічильника", у неділю у Москві на проспекті Сахарова зібралися 5,5 тисячі мітингувальників. Проте правоохоронці сповістили, що в акції беруть участь 2,5 тисячі осіб.

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На Telegram-каналі Mash повідомляється, що мітинг узгоджений з владою.

Зазначимо, що згідно з новою реформою, у Росії пенсійний вік для чоловіків зросте з нинішніх 60 років до 65 (до 2028 року), для жінок – з 55 років до 63 років (до 2034 року).

Дивіться відео з мітингу проти підвищення пенсійного віку в Росії:

 

Теги: протести Мітинги в Росії Новини Росії Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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