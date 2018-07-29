У Москві другий день поспіль протестують проти підвищення пенсійного віку: фото і відео

У неділю, 29 липня, у Москві на проспекті Сахарова люди влаштували мітинг проти підвищення пенсійного віку. Протест організувала Лібертаріанська партія, а в акції бере участь російський опозиціонер Олексій Навальний, який закликав своїх прихильників прийти на мітинг.

Про це повідомляє "Медуза".

24 канал повідомляв, що 28 липня у різних частинах Росії пройшли багатотисячні мітинги проти пенсійної реформи.

За даними "Білого лічильника", у неділю у Москві на проспекті Сахарова зібралися 5,5 тисячі мітингувальників. Проте правоохоронці сповістили, що в акції беруть участь 2,5 тисячі осіб.

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На Telegram-каналі Mash повідомляється, що мітинг узгоджений з владою.

Зазначимо, що згідно з новою реформою, у Росії пенсійний вік для чоловіків зросте з нинішніх 60 років до 65 (до 2028 року), для жінок – з 55 років до 63 років (до 2034 року).

По данным волонтёров #БелыйСчётчик к 15:00 на территорию митинга #ПротивГрабежа прошло 5,5 тыс. участников.

Входной поток через рамки продолжает постепенно сокращаться, появился выходящий поток.

Подсчёт продолжается. pic.twitter.com/eACzkii4vJ — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 29 июля 2018 г.

Дивіться відео з мітингу проти підвищення пенсійного віку в Росії:

Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве pic.twitter.com/rkt3DsCuJA — FoxTime (@foxtime_ru) 29 июля 2018 г.

На проспекте Сахарова проходит митинг против повышения пенсионного возраста pic.twitter.com/OcW5ki2mKL — Городу нужен герой (@mossight) 29 июля 2018 г.

В Москве начался митинг против повышения пенсионной возраста опубликовано на СМСстатус.Ру - https://t.co/DdUnV04JxC pic.twitter.com/8XatytfoV9 — Михаил Шварц (@Vottakot) 29 июля 2018 г.

«Пенсионная реформа. И живые позавидуют мертвым». Активисты «Открытой России» вышли на митинг против пенсионной реформы в Москве pic.twitter.com/Sc6YSPEqY6 — Команда Открытой России (@openrussiateam) 29 июля 2018 г.