В Росії на мітингах проти пенсійної реформи вимагають відставки уряду та президента

В РФ відбуваються мітинги проти пенсійної реформи. В Сибіру, на Далекому Сході, і декількох містах європейської частини Росії акції вже минули, в них брали участь тисячі людей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Здебільшого мітинги організовували місцеві відділення КПРФ. Але також в них брали участь прихильники опозиціонера Олексія Навального, представники партії "Яблуко" та рухів "Відкрита Росія", "Лівий фронт".

Главные требования митинга – отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина pic.twitter.com/Lrd4kYgXs4 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 28 июля 2018 г.

Мітингувальники хотіли відправити у відставку уряд і президента. З таким закликом, зокрема, виступив на мітингу в Пскові депутат КПРФ Віктор Дуля. Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода", депутат назвав пенсійну реформу "грабіжницькою", а президента Володимира Путіна "головним ворогом держави". Після цього до виступаючого попрямували поліцейські, але учасники мітингу відтіснили їх, скандуючи "Ганьба!".

Влада Росії хоче підвищити пенсійний вік до 65 років для чоловіків і до 63 років для жінок. Законопроект вже пройшов перше читання в Держдумі, очікується, що реформа почнеться з січня 2019 року.