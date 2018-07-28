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В Росії на мітингах проти пенсійної реформи вимагають відставки уряду та президента

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В РФ відбуваються мітинги проти пенсійної реформи
В РФ відбуваються мітинги проти пенсійної реформи / Tatyana Salimova(RFL/RL)

В РФ відбуваються мітинги проти пенсійної реформи. В Сибіру, на Далекому Сході, і декількох містах європейської частини Росії акції вже минули, в них брали участь тисячі людей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Здебільшого мітинги організовували місцеві відділення КПРФ. Але також в них брали участь прихильники опозиціонера Олексія Навального, представники партії "Яблуко" та рухів "Відкрита Росія", "Лівий фронт".

Мітингувальники хотіли відправити у відставку уряд і президента. З таким закликом, зокрема, виступив на мітингу в Пскові депутат КПРФ Віктор Дуля. Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода", депутат назвав пенсійну реформу "грабіжницькою", а президента Володимира Путіна "головним ворогом держави". Після цього до виступаючого попрямували поліцейські, але учасники мітингу відтіснили їх, скандуючи "Ганьба!".

Влада Росії хоче підвищити пенсійний вік до 65 років для чоловіків і до 63 років для жінок. Законопроект вже пройшов перше читання в Держдумі, очікується, що реформа почнеться з січня 2019 року.

Теги: Новини Росії Пенсійна реформа Пенсіонери Мітинги в Росії
Джерело: 24 канал
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