В Москве второй день подряд протестуют против повышения пенсионного возраста: фото и видео
В воскресенье, 29 июля, в Москве на проспекте Сахарова люди устроили митинг против повышения пенсионного возраста. Протест организовала Либертарианская партия, а в акции принимает участие российский оппозиционер Алексей Навальный, который призвал своих сторонников прийти на митинг.
Об этом сообщает "Медуза".
24 канал сообщал, что 28 июля в разных частях России прошли многотысячные митинги против пенсионной реформы.
По данным "Белого счетчика", в воскресенье в Москве на проспекте Сахарова собрались 5,5 тысячи митингующих. Однако правоохранители сообщили, что в акции принимают участие 2,5 тысячи человек.
Читайте также: В России задержали участников акции протеста против пенсионной реформы
На Telegram-канале Mash сообщается, что митинг согласован с властями.
Отметим, что в связи с новой реформой, в России пенсионный возраст для мужчин возрастет с нынешних 60 лет до 65 (до 2028 года), для женщин – с 55 лет до 63 лет (до 2034 года).
Смотрите видео с митинга против повышения пенсионного возраста в России: