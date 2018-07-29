В Москве второй день подряд протестуют против повышения пенсионного возраста: фото и видео

В воскресенье, 29 июля, в Москве на проспекте Сахарова люди устроили митинг против повышения пенсионного возраста. Протест организовала Либертарианская партия, а в акции принимает участие российский оппозиционер Алексей Навальный, который призвал своих сторонников прийти на митинг.

Об этом сообщает "Медуза".

24 канал сообщал, что 28 июля в разных частях России прошли многотысячные митинги против пенсионной реформы.

По данным "Белого счетчика", в воскресенье в Москве на проспекте Сахарова собрались 5,5 тысячи митингующих. Однако правоохранители сообщили, что в акции принимают участие 2,5 тысячи человек.

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На Telegram-канале Mash сообщается, что митинг согласован с властями.

Отметим, что в связи с новой реформой, в России пенсионный возраст для мужчин возрастет с нынешних 60 лет до 65 (до 2028 года), для женщин – с 55 лет до 63 лет (до 2034 года).

По данным волонтёров #БелыйСчётчик к 15:00 на территорию митинга #ПротивГрабежа прошло 5,5 тыс. участников.

Входной поток через рамки продолжает постепенно сокращаться, появился выходящий поток.

Подсчёт продолжается. pic.twitter.com/eACzkii4vJ — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 29 июля 2018 г.

Смотрите видео с митинга против повышения пенсионного возраста в России:

Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве pic.twitter.com/rkt3DsCuJA — FoxTime (@foxtime_ru) 29 июля 2018 г.

На проспекте Сахарова проходит митинг против повышения пенсионного возраста pic.twitter.com/OcW5ki2mKL — Городу нужен герой (@mossight) 29 июля 2018 г.

В Москве начался митинг против повышения пенсионной возраста опубликовано на СМСстатус.Ру - https://t.co/DdUnV04JxC pic.twitter.com/8XatytfoV9 — Михаил Шварц (@Vottakot) 29 июля 2018 г.

«Пенсионная реформа. И живые позавидуют мертвым». Активисты «Открытой России» вышли на митинг против пенсионной реформы в Москве pic.twitter.com/Sc6YSPEqY6 — Команда Открытой России (@openrussiateam) 29 июля 2018 г.