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В Москве второй день подряд протестуют против повышения пенсионного возраста: фото и видео

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Митинг в России против повышения пенсионного возраста
Митинг в России против повышения пенсионного возраста / Фото из соцсетей

В воскресенье, 29 июля, в Москве на проспекте Сахарова люди устроили митинг против повышения пенсионного возраста. Протест организовала Либертарианская партия, а в акции принимает участие российский оппозиционер Алексей Навальный, который призвал своих сторонников прийти на митинг.

Об этом сообщает "Медуза".

24 канал сообщал, что 28 июля в разных частях России прошли многотысячные митинги против пенсионной реформы.

По данным "Белого счетчика", в воскресенье в Москве на проспекте Сахарова собрались 5,5 тысячи митингующих. Однако правоохранители сообщили, что в акции принимают участие 2,5 тысячи человек.

Читайте также: В России задержали участников акции протеста против пенсионной реформы

На Telegram-канале Mash сообщается, что митинг согласован с властями.

Отметим, что в связи с новой реформой, в России пенсионный возраст для мужчин возрастет с нынешних 60 лет до 65 (до 2028 года), для женщин – с 55 лет до 63 лет (до 2034 года).

Смотрите видео с митинга против повышения пенсионного возраста в России:

 

Теги: Москва Пенсіонери Новости России Митинги в России протесты
Источник: 24 Канал
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