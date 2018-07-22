В России задержали участников акции протеста против пенсионной реформы

В Москве полиция задержала двух участников одиночного пикета против пенсионной реформы.

Об этом сообщают российские правозащитники.

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Там отмечают, что задержали активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова. Они проводили пикет против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Их доставили в отделение полиции.

Видео задержания обнародовали в соцсетях.

Известно, что Кирилл Котов – пензенский активист Левого сопротивления. В июне был арестован на 15 суток в Москве из-за одиночного пикета у входа на Красную площадь, где он призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

А Дарья Полюдова провела два года в колонии-поселении. Ее обвинили в призывах к сепаратизму. На свободу вышла в октябре 2017 года.