У Росії затримали учасників акції протесту проти пенсійної реформи

У Москві поліція затримала двох учасників одиничного пікету проти пенсійної реформи.

Про це повідомляють російські правозахисники.

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Там зазначають, що затримали активістів Дар’ю Полюдову і Кирила Котова. Вони проводили пікет проти підвищення пенсійного віку та збільшення ПДВ. Їх доправили до відділку поліції.

Відео затримання оприлюднили у соцмережах.

Відомо, що Кирило Котов – пензенський активіст Лівого опору. У червні його заарештували на 15 діб у Москві через одиничний пікет біля входу на Красну площу, де він закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

А Дар’я Полюдова провела два роки в колонії-поселенні. Її звинуватили у закликах до сепаратизму. На волю вийшла у жовтні 2017 року.