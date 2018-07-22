18:04
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Росії затримали учасників акції протесту проти пенсійної реформи

183 Читать новость на русском
Дар’я Полюдова
Дар’я Полюдова / Радіо Свобода

У Москві поліція затримала двох учасників одиничного пікету проти пенсійної реформи.

Про це повідомляють російські правозахисники. 

Читайте також: Жиріновського в центрі Москви облили пивом, політик відповів стусанами: відео інциденту

Там зазначають, що затримали активістів Дар’ю Полюдову і Кирила Котова. Вони проводили пікет проти підвищення пенсійного віку та збільшення ПДВ. Їх доправили до відділку поліції.

Відео затримання оприлюднили у соцмережах. 

Відомо, що Кирило Котов – пензенський активіст Лівого опору. У червні його заарештували на 15 діб у Москві через одиничний пікет біля входу на Красну площу, де він закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

А Дар’я Полюдова провела два роки в колонії-поселенні. Її звинуватили у закликах до сепаратизму. На волю вийшла у жовтні 2017 року.

Теги: Новини політики Новини Росії протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Як дві краплі води: зіркові батьки та їхні діти
 30 червня 2015 , 20:12
Смертник атакував кортеж віце-президента Афганістану
 сьогодні , 17:59
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук