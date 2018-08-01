В Зимбабве после выборов начались массовые беспорядки: есть погибшие
В столице Зимбабве Хараре после президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере три человека.
Военные начали разгонять активистов, при этом был открыт огонь боевыми патронами, сообщает агентство Reuters.
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Сначала у здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии "Движение за демократические перемены", которые протестовали объявленным итогам президентских и парламентских выборов.
Как известно, действующая партия "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в национальном собрании, что позволит ей вносить изменения в конституцию страны.
Люди, которые собрались на акции, считают, что результаты являются сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Манифестанты стали жечь машины, кидать камни в полицейских. Правоохранители применили против участников протеста слезоточивый газ, а после разгона демонстрантов были привлечены военные.
Относительно президентских выборов, то глава ЦИК Присцилла Чигумба заявила в среду, что время объявления их итогов откладывается и будет зависеть от того, как быстро партии смогут проверить данные подсчета голосов на избирательных участках.