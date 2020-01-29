Массовые протесты в Иерусалиме из-за "сделки века" Трампа: фото, видео
В Иерусалиме после провозглашения так называемой сделки века, предложенной президентом США Дональдом Трампом по урегулированию израильско-палестинского конфликта, начались массовые демонстрации. На Западном берегу реки Иордан ранения получили 22 палестинца.
Протестующие столкнулись с израильскими военнослужащими, которые следили за общественным порядком. Во время митингов возникли драки. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
К теме: Сделка века: Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной
Участники протестов зажигали покрышки, забрасывали солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные применили слезоточивый газ.
Смотрите видео протестов в Иерусалиме:
Полиция в Иерусалиме заявила, что демонстрация незаконна и задержала нескольких митингующих.
В то же время, палестинские вооруженные формирования в секторе Газа призвали к всеобъемлющей забастовке всех объектов жизнеобеспечения в Газе, за исключением медицинских учреждений. Забастовки должны начаться в среду, 29 января.
Митинги в Палестине / Фото twitter.com/Syed_Tweets92
Отметим, что вчера, 28 января, президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта. Говорится об определении границы между Израилем и Палестиной.
В то же время, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложение урегулирования конфликта и резко раскритиковал мирный план Дональда Трампа. По его словам, Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников – России, США, ООН и ЕС.
Что предусматривает план Трампа:
- создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Предполагается, что ее территория будет почти вдвое большей территории, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии;
- признание оккупированных Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан израильской территорией;
- создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;
- принятие мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружение ХАМАСа и демилитаризация сектора Газа;
- Иерусалим остается неделимой столицей Израиля (в январе 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство)
- инвестиции на сумму более 50 млрд долларов в ноое Палестинское государство в течение 10 лет – но непонятно, кто именно их будет предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоению палестинского ВВП;
- в течение 4 лет Израиль не будет создавать новых поселений, чтобы в это время проводить с Палестиной переговоры о ее государственности.
Что известно об израильско-палестинском конфликте?
29 ноября 1947 Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на западном берегу реки Иордан – еврейской и арабской, а также международной зоны – Иерусалим. В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война, во время которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и Сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.
Позже Израиль захватил части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.
В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.
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