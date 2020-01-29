Масові протести у Єрусалимі через "угоду століття" Трампа: фото, відео
У Єрусалимі після проголошення так званої угоди століття, запропонованої президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, почалися масові демонстрації. На Західному березі річки Йордан поранення отримали 22 палестинця.
Протестувальники зіткнулися з ізраїльськими військовослужбовцями, які стежили за громадським порядком. Під час мітингів виникли бійки. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
До теми: Угода століття: Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
Учасники протестів запалювали покришки, закидували солдатів камінням і пляшками із запальною сумішшю. Військові застосували сльозогінний газ.
Дивіться відео протестів у Єрусалимі:
Поліція в Єрусалимі заявила, що демонстрація незаконна і затримала декількох мітингувальників.
Водночас, палестинські збройні формування у Секторі Гази закликали до всеосяжного страйку всіх об'єктів життєзабезпечення у Газі, за винятком медичних закладів. Страйки повинні розпочатися у середу, 29 січня.
Мітинги у Палестині / Фото twitter.com/Syed_Tweets92
Відзначимо, що вчора, 28 січня, президент США Дональд Трамп представив мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.
Водночас, президент Палестини Махмуд Аббас відкинув пропозиції врегулювання конфлікту і різко розкритикував мирний план Дональда Трампа. За його словами, Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників – Росії, США, ООН і ЄС.
Що передбачає план Трампа:
- створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
- визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
- створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
- вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
- Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);
- інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
- протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.
Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт? 29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.
Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.
У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.
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