Масові протести у Єрусалимі через "угоду століття" Трампа: фото, відео

У Єрусалимі після проголошення так званої угоди століття, запропонованої президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, почалися масові демонстрації. На Західному березі річки Йордан поранення отримали 22 палестинця.

Протестувальники зіткнулися з ізраїльськими військовослужбовцями, які стежили за громадським порядком. Під час мітингів виникли бійки. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

До теми: Угода століття: Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Учасники протестів запалювали покришки, закидували солдатів камінням і пляшками із запальною сумішшю. Військові застосували сльозогінний газ.

Дивіться відео протестів у Єрусалимі:

#FreePalestine It is the capital of Quds Palestine. It cannot be left to the occupiers. pic.twitter.com/zedFDlMWX2 — Abdullah Ekinci (@dersium) January 28, 2020

Поліція в Єрусалимі заявила, що демонстрація незаконна і затримала декількох мітингувальників.

#FreePalestine It is the capital of Quds Palestine. It cannot be left to the occupiers. pic.twitter.com/zedFDlMWX2 — Abdullah Ekinci (@dersium) January 28, 2020

Водночас, палестинські збройні формування у Секторі Гази закликали до всеосяжного страйку всіх об'єктів життєзабезпечення у Газі, за винятком медичних закладів. Страйки повинні розпочатися у середу, 29 січня.



Мітинги у Палестині / Фото twitter.com/Syed_Tweets92

Відзначимо, що вчора, 28 січня, президент США Дональд Трамп представив мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.

Водночас, президент Палестини Махмуд Аббас відкинув пропозиції врегулювання конфлікту і різко розкритикував мирний план Дональда Трампа. За його словами, Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників – Росії, США, ООН і ЄС.

Що передбачає план Трампа:

створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі . Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;

. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії; визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;

ізраїльською територією; створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;

вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази ;

; Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);

(у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство); інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;

— але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП; протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень , аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.

Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт? 29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.



Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.



У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.