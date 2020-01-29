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      Масові протести у Єрусалимі через "угоду століття" Трампа: фото, відео

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      Протести у Єрусалимі / jpost.com

      У Єрусалимі після проголошення так званої угоди століття, запропонованої президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, почалися масові демонстрації. На Західному березі річки Йордан поранення отримали 22 палестинця.

      Протестувальники зіткнулися з ізраїльськими військовослужбовцями, які стежили за громадським порядком. Під час мітингів виникли бійки. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

      До теми: Угода століття: Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

      Учасники протестів запалювали покришки, закидували солдатів камінням і пляшками із запальною сумішшю. Військові застосували сльозогінний газ.

      Дивіться відео протестів у Єрусалимі:

      Поліція в Єрусалимі заявила, що демонстрація незаконна і затримала декількох мітингувальників.

      Водночас, палестинські збройні формування у Секторі Гази закликали до всеосяжного страйку всіх об'єктів життєзабезпечення у Газі, за винятком медичних закладів. Страйки повинні розпочатися у середу, 29 січня.


      Мітинги у Палестині / Фото twitter.com/Syed_Tweets92

      Відзначимо, що вчора, 28 січня, президент США Дональд Трамп представив мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.

      Водночас, президент Палестини Махмуд Аббас відкинув пропозиції врегулювання конфлікту і різко розкритикував мирний план Дональда Трампа. За його словами, Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників – Росії, США, ООН і ЄС.

      Що передбачає план Трампа:

      • створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
      • визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
      • створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
      • вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
      • Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);
      • інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
      • протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.

      Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт? 29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.

      Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.

      У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Палестина Новини Ізраїля Дональд Трамп Протести
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