Массовые протесты в Ираке: более 100 погибших, тысячи раненых – фото, видео
Во время протестов и столкновений демонстрантов с полицией в столице Ирака погибли уже около ста человек. МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну.
Спикер иракского парламента грозится присоединиться к массовым демонстрациям в Багдаде, если не будут выполнены требования протестующих.
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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что иракские правоохранительные органы не способны обеспечивать надлежащую защиту иностранных граждан.
Украинцам, которые находятся в Ираке, МИД рекомендует покинуть территорию этой страны. При отсутствии возможности безопасно выехать – не покидать мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.
Что известно об антиправительственных протестах в Ираке?
В Ираке несколько дней подряд продолжаются общенациональные антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы во всех крупных городах страны. Их разгоняют силовики.
Иракцы выступают против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и недостатка воды. Правительство обещает эти проблемы решить. Но на самом деле пока борется лишь с протестующими. В стране уже ограничили доступ к интернету.
Мы хотим жить как и остальные люди, арабы, в мире. Хотим элементарного: электроэнергии, воды, работы и медицины. Все что мы просим – жить и кушать хлеб. А эта власть стреляет в толпу и убивает людей,
– заявил протестующий Мухаммед Яссим.
Массовые протесты в Ираке: фото AFP / AP / Aljazeera
Действующие антиправительственные выступления считают крупнейшими в Ираке с тех пор, как год назад премьер-министром стал Адиль Абдул Махди. Демонстранты требуют "падения режима".
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