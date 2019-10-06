Массовые протесты в Ираке: более 100 погибших, тысячи раненых – фото, видео

Во время протестов и столкновений демонстрантов с полицией в столице Ирака погибли уже около ста человек. МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну.

Спикер иракского парламента грозится присоединиться к массовым демонстрациям в Багдаде, если не будут выполнены требования протестующих.

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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что иракские правоохранительные органы не способны обеспечивать надлежащую защиту иностранных граждан.

Украинцам, которые находятся в Ираке, МИД рекомендует покинуть территорию этой страны. При отсутствии возможности безопасно выехать – не покидать мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

Что известно об антиправительственных протестах в Ираке?

В Ираке несколько дней подряд продолжаются общенациональные антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы во всех крупных городах страны. Их разгоняют силовики.

Иракцы выступают против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и недостатка воды. Правительство обещает эти проблемы решить. Но на самом деле пока борется лишь с протестующими. В стране уже ограничили доступ к интернету.

Мы хотим жить как и остальные люди, арабы, в мире. Хотим элементарного: электроэнергии, воды, работы и медицины. Все что мы просим – жить и кушать хлеб. А эта власть стреляет в толпу и убивает людей,

– заявил протестующий Мухаммед Яссим.

Массовые протесты в Ираке: фото AFP / AP / Aljazeera

Действующие антиправительственные выступления считают крупнейшими в Ираке с тех пор, как год назад премьер-министром стал Адиль Абдул Махди. Демонстранты требуют "падения режима".