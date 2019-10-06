Масові протести в Іраку: більше 100 загиблих, тисячі поранених – фото, відео

Під час протестів і зіткнень демонстрантів з поліцією у столиці Іраку загинули вже близько ста осіб. МЗС України рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок у цю країну.

Спікер іракського парламенту погрожує приєднатися до масових демонстрацій у Багдаді, якщо не будуть виконані вимоги протестуючих.

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У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що іракські правоохоронні органи не здатні забезпечувати належний захист іноземних громадян.

Українцям, які знаходяться в Іраку, МЗС рекомендує залишити територію цієї країни. За відсутності можливості безпечно виїхати – не залишати місць проживання і відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

Що відомо про антиурядові протести в Іраку?

В Іраку декілька днів поспіль тривають загальнонаціональні антиурядові протести. Люди вийшли на вулиці в усіх найбільших містах країни. Їх розганяють силовики.

Іракці виступають проти корупції у державі, безробіття, відключень електроенергії та нестачі води. Уряд обіцяє ці проблеми розв'язати. Але насправді поки бореться лише з протестувальниками. У країні вже обмежили доступ до інтернету.

Ми хочемо жити як і решта людей, арабів, у світі. Хочемо елементарного: електроенергії, води, роботи й медицини. Все що ми просимо – жити і їсти хліб. А ця влада стріляє у натовп і вбиває людей,

– заявив протестувальник Мухаммед Яссім.

Масові протести в Іраку: фото AFP / AP / Aljazeera

Чинні антиурядові виступи вважають найбільшими в Іраку, відколи рік тому прем'єр-міністром став Аділь Абдул Махді. Демонстранти вимагають "падіння режиму".