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      Масові протести в Іраку: більше 100 загиблих, тисячі поранених – фото, відео

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      Масові протести в Іраку
      Масові протести в Іраку / kbcchannel.tv

      Під час протестів і зіткнень демонстрантів з поліцією у столиці Іраку загинули вже близько ста осіб. МЗС України рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок у цю країну.

      Спікер іракського парламенту погрожує приєднатися до масових демонстрацій у Багдаді, якщо не будуть виконані вимоги протестуючих.

      До теми: Масові протести в Іраку: є загиблі та поранені

      У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що іракські правоохоронні органи не здатні забезпечувати належний захист іноземних громадян.

      Українцям, які знаходяться в Іраку, МЗС рекомендує залишити територію цієї країни. За відсутності можливості безпечно виїхати – не залишати місць проживання і відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

      Що відомо про антиурядові протести в Іраку? 

      В Іраку декілька днів поспіль тривають загальнонаціональні антиурядові протести. Люди вийшли на вулиці в усіх найбільших містах країни. Їх розганяють силовики.

      Іракці виступають проти корупції у державі, безробіття, відключень електроенергії та нестачі води. Уряд обіцяє ці проблеми розв'язати. Але насправді поки бореться лише з протестувальниками. У країні вже обмежили доступ до інтернету.

      Ми хочемо жити як і решта людей, арабів, у світі. Хочемо елементарного: електроенергії, води, роботи й медицини. Все що ми просимо – жити і їсти хліб. А ця влада стріляє у натовп і вбиває людей,
      – заявив протестувальник Мухаммед Яссім.

       

      Масові протести в Іраку: фото AFP / AP / Aljazeera

      Чинні антиурядові виступи вважають найбільшими в Іраку, відколи рік тому прем'єр-міністром став Аділь Абдул Махді. Демонстранти вимагають "падіння режиму".

       

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      Теги: Новини політики Ірак Протести Близький Схід
      Джерело: 24 канал
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