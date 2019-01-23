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      Массовые протесты в Зимбабве: жители требуют отставки президента – фото, видео

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      В Зимбабве продолжаются массовые протесты. Местные жители жгут шины и требуют отставки президента из-за резкого роста цен.

      Об этом сообщает BBC.

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      Люди вышли на улицы, потому что в стране стремительно выросли цены на топливо и продукты.

      В Зимбабве страдают абсолютно все. Дайте людям топливо, еду и деньги. И протесты закончатся,
      – сказал протестующий Фредди Кава.

      Топливо подорожало почти втрое. Теперь за литр бензина приходится отдавать более три доллара. Поэтому подорожал и проезд в общественном транспорте. Теперь многим местным приходится добираться на работу пешком.

      У людей не хватает средств и на продукты. Два килограмма риса стоят вдвое дороже – почти восемь долларов, а в магазинах – полупустые полки. Из-за этого закрылись некоторые торговые сети.


       

      Теги: Африка Протесты Зимбабве
      Источник: 24 Канал
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