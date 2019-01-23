Массовые протесты в Зимбабве: жители требуют отставки президента – фото, видео

В Зимбабве продолжаются массовые протесты. Местные жители жгут шины и требуют отставки президента из-за резкого роста цен.

Об этом сообщает BBC.

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Люди вышли на улицы, потому что в стране стремительно выросли цены на топливо и продукты.

В Зимбабве страдают абсолютно все. Дайте людям топливо, еду и деньги. И протесты закончатся,

– сказал протестующий Фредди Кава.

Топливо подорожало почти втрое. Теперь за литр бензина приходится отдавать более три доллара. Поэтому подорожал и проезд в общественном транспорте. Теперь многим местным приходится добираться на работу пешком.

У людей не хватает средств и на продукты. Два килограмма риса стоят вдвое дороже – почти восемь долларов, а в магазинах – полупустые полки. Из-за этого закрылись некоторые торговые сети.

#Zimbabwe cleaning and stocking up supermarkets that were looted last week during protests.

This is Choppies in Mabvuku, #Harare

Managers don’t know when they will re-open. Police + army on guard outside + in neighbourhood pic.twitter.com/t6yKFaCBmd — harumutasa/aljazeera (@harumutasa) 23 січня 2019 р.

#Zimbabwe is in protests that will last 3 days. Rising oil prices are the reason for the demonstrations. #ZimbabweShutDown is the call for no one to get to work. Inevitably there were scenarios of violence and confrontation between demonstrators and the police. pic.twitter.com/JRED2eSHmi — Cídia Chissungo (@Cidiachissungo) 14 січня 2019 р.

#Zimbabwe: President Mnangagwa has emphasised that heads will roll in the probe of the brutal & deadly crackdown on #ZimbabweShutDown protests. This is despite the operation being active & young people keeping off their homes for fear of GOVT retaliatory attacks. #AfricansRising pic.twitter.com/HtuXxbrwWt — Africans Rising (@AfricansRising) 22 січня 2019 р.



